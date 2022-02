Kein digitales Zertifikat in Paderborner Apotheke

Wer sich mit dem Vakzin von Johnson & Johnson impfen ließ und in den vergangenen Tagen Moderna oder Biontech bekommen hat, erhält in den Paderborner Apotheken trotzdem nicht den herbeigesehnten digitalen Nachweis, dass er jetzt geboostert sei.

Wer mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurde, der erhält in Apotheken derzeit kein Impfzertifikat.

„Die Apotheken können dieses Zertifikat nicht ausstellen“, sagt die Sprecherin des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe, Nina Grunsky. Der Grund sei eine Unklarheit auf EU-Ebene: „Auf EU-Ebene reicht noch eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson als Grundimmunisierung aus, in Deutschland aber nicht mehr.“ Deshalb habe der Verband den Apothekern in einem Schreiben geraten, vorerst keine digitalen Zertifikate im Zusammenhang mit Johnson & Johnson auszustellen. Der Apothekerverband stehe in Gesprächen mit dem Bundesgesundheitsministerium und das wiederum mit den zuständigen Behörden auf EU-Ebene.