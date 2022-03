Kein Engpass bei Gas

Trotz des Krieges in der Ukraine gibt es keine Probleme bei der Gasversorgung.

Das hat der Versorger auf Anfrage des WB mitgeteilt: „Die Gasversorgung der Kunden ist in diesem Winter sichergestellt, was in den vergangenen Tagen auch durch die Bundesregierung kommuniziert wurde. Die Bürger müssen keine Einstellung der Gasversorgung fürchten, auch wenn von russischer Seite die Gaslieferungen eingestellt werden“, sagt Pressesprecherin Julia Franzmann. Es gebe auf europäischer Ebene Sicherungsmechanismen für Engpasssituationen. Ein besonderer Schutz gelte für Haushaltskunden und besondere Einrichtungen.

Die Beste Stadtwerke GmbH verfolge einen vorausschauenden und langfristigen Energieeinkauf von Strom und Erdgas. Dies schütze vor kurzfristigen Preisanstiegen am Energiemarkt und sorge für Sicherheit bei den Preisen für Kunden im Rahmen der bestehenden Lieferverträge und den Vertragslaufzeiten. „Eine Prognose zur Entwicklung der Gaspreise (und im Zusammenhang damit auch Strompreise) auf Grund der aktuellen Situation können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben“, so Franzmann weiter.

Auch in der derzeitigen Lage zeige es sich, dass eine Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdöl und Erdgas immer notwendiger werde: „Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird immer bedeutsamer für die Versorgungssicherheit.“