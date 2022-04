„Kein Gott will Krieg“

„Frauen sind unterwegs. Auf dem Weg ins Ungewisse. Die Gewalt, das Morden der letzten Tage liegt hinter ihnen“. In seiner Predigt im Gottesdienst am Ostersonntag in der Abdinghofkirche stellte der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Paderborn, Volker Neuhoff, eine Verbindung her zwischen der biblischen Erzählung und dem Krieg in der Ukraine.

Neuhoff erinnerte an die biblische Erzählung von den drei Frauen, die sich am Ostermorgen zum Grab Jesu aufmachen (Markus 16,1-8), und an die Frauen aus der Ukraine, die gegenwärtig Gewalt und Mord erleben.

Neuhoff: „Hinter ihnen liegen die schönen Momente, die vertraute Umgebung, das, was ihnen Heimat war, Vertrauen schenkte, Sinn machte. Alles zerstört. Kaputtgemacht. Weil einer den Befehl gegeben hatte zu töten.“ Auch die Fragen der Frauen damals und heute seien vergleichbar: „Wie wird die Zukunft sein? Wie kann das Leben weitergehen?“

Kriegstreiber können das Leben nicht besiegen

Ostern in Kriegszeiten sei keine Zeit für unbeschwerten Osterjubel, sagt Superintendent Neuhoff. Aber Ostern sei der Zeitpunkt für Trotz: Der Osterruf „Christos voskrese – Christus ist auferstanden“ werde zum Protestruf. „Nein, ihr schafft es nicht, ihr Kriegstreiber, das Leben zu besiegen! Ihr Mörder, ihr Vergewaltiger, ihr Kriegsverbrecher, ihr seid im Unrecht! Kein Gott – und mögen auch Priester und Patriarchen euch so etwas einreden – will euren Krieg. Euer Tun lästert Gott. Lasst ab von eurem Handeln.“

Die Herrschaft des Todes erscheine allgegenwärtig: im Krieg aber auch, wo ein Leben vor der Zeit durch schwere Krankheit ende. Der Tod bringe Furcht und Resignation mit sich, weiß Neuhoff. „Dicke Brocken liegen vor der Osterbotschaft“, bedauert er und meint den Stein vor dem Grab ebenso wie den Berg aus Schutt zerbombter Städte.

„Gott will das Leben“

Und doch solle der Tod nicht den Sieg davontragen. „Gott will es anders. Gott hat das Grab geöffnet. Gott will das Leben“, verkünde der Engel den Frauen am leeren Grab. In seiner Predigt erklärte der Superintendent: „Ostern sagt nicht, dass in dieser Welt der Tod abgeschafft ist. Wir alle sterben. Aber es gibt eine Wende: die Auferstehungshoffnung. Jesus Christus hat – als der erste – dem Tod die schreckliche Endgültigkeit genommen.“ Diese Wende gelte für immer und der Ruf „Christos voskrese“ in der Ukraine wie bei uns. Er sei ein Ermutigungsruf für das Leben. Der Gottesdienst kann auf www.abdinghof-gottesdienst.de angesehen werden.