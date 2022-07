Kein Knall zum Finale: Libori-Feuerwerk fällt aus

Die Paderborner müssen sich in diesem Jahr in Verzicht üben: Nicht nur das Riesenrad und die Almhütte, auch das beliebte Feuerwerk zum Libori-Finale wird gestrichen.

Schausteller freuen sich auf den Start am 23. Juli

„In diesem Jahr wird das Feuerwerk nicht stattfinden“, teilt Stadtsprecher Jens Reinhardt mit. Die Stadt wolle die beliebte Veranstaltung, zu der in der Vergangenheit mehr als 15.000 Besucher kamen, im Rahmen des Libori-Festes mit Rücksicht auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht durchführen: „In vielen Gesprächen hat sich die Einstellung verfestigt, dass beide traditionell zum Libori-Fest gehörenden Programmelemente momentan nicht in die Zeit passen, insbesondere mit Blick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen im Osten Europas“, so Reinhardt.