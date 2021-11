Kein Martinssingen bei Feuerwehr

Tore in Oldinghausen/Pödinghausen bleiben geschlossen – Überraschung an Haustüren

Enger

Das Feuerwehrgerätehaus ist beim Martinssingen in Oldinghausen/Pödinghausen immer ein beliebter Anlaufpunkt für die Kinder gewesen. Eigentlich hätten an diesem Mittwoch, 10. November, wieder die Mädchen und Jungen dort ihre Laternen-Lieder vorgetragen. Bis zu 120 Kinder kamen in einigen Jahren vorbei.

Von Kathrin Weege