„Kein Mehrwert durch Aldi-Verlagerung“

„Die CDU-Fraktion unterstützt zwar grundsätzlich Innovationen und eine innerstädtische Nachverdichtung. Wir sehen aber in einer Aldi-Verlagerung an den Konrad-Adenauer-Ring keinen besonderen Mehrwert für den innerstädtischen Einzelhandel“, so Fraktionsvorsitzender Antonius Oeynhausen. Auch blieben derzeit viele Fragen ungeklärt, beispielsweise wie sich ein Abzug vom Sonderstandort am Siedlerplatz oder eine Realisierung auf das Wohnumfeld auswirken könnte. Folglich könne das abgeänderte Einzelhandelskonzept auf den Weg gebracht werden, um eine Konzentration und Belebung des Handels zu erreichen.

Wiedemeier nicht mehr im Rat

Dr. Volker Wiedemeier und Meinolf Tewes sind aus persönlichen Gründen aus dem Rat ausgeschieden. Das nahm Fraktionsvorsitzender Antonius Oeynhausen zum Anlass, beide langjährigen Fraktionsmitglieder zu verabschieden. Dr. Volker Wiedemeier dankte Oeynhausen insbesondere für seinen engagierten Einsatz als Bezirksausschussvorsitzender in Reelsen, im Schulausschuss und als Mitglied des Fraktionsvorstandes. Er sei zudem wohl auch noch der „schnellste Protokollführer“, den die Fraktion jemals gehabt habe. Seit 2009 gehörte Dr. Wiedemeier dem Rat an.

Tewes hört auf

Zum Ausscheiden von Meinolf Tewes führte Oeynhausen an, dass die Mitteilung, er würde aufhören, ihn schwer getroffen habe. Seit 2009 sei Tewes als „Vollblut-Dringenberger“ ein engagiertes Fraktionsmitglied gewesen. Seine Schwerpunkte haben besonders im Bauwesen und der stetigen Entwicklung in Dringenberg gelegen. Vieles habe er zum Wohle der Bürger angestoßen. Dafür gelte ihm ebenfalls ein besonderer Dank und die besten Wünsche für seine Gesundheit.

Ebenfalls dankte Oeynhausen den ausgeschiedenen sachkundigen Bürgern Gisela Münstermann, Wilfried Schlosser und Rudolf Wieneke, die in der letzten Wahlperiode in verschiedenen Ausschüssen tätig waren.