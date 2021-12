Kein Platz für „1000 neue Bäume“

Hitzige Diskussion in Werther: Antrag der WDGA verfolgt ein gut gemeintes Ziel – stößt jedoch auf mehrere Tücken

Werther

Mehr Bäume in der Stadt zu pflanzen, damit die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und etwas für die Umwelt zu tun: Das klingt gut und dürfte wohl bei den Allermeisten erst einmal auf Zustimmung stoßen. Doch der Teufel steckt im Detail, und in Werther mündete das Thema jetzt in einer hitzigen Diskussion.

Von Volker Hagemann