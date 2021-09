Kein Platz für einen Babywald

Schloß Holte-Stukenbrock

der Stadt ist kein Platz, um jährlich 250 bis 300 Bäume anzupflanzen. So viele Kinder werden pro Jahr geboren. Und wenn für jedes Neugeborene ein Bäum in einem „Babywald“ gepflanzt werden sollte, wie es die SPD beantragt hat, wäre die Stadt bald voller Bäume. Der Umweltausschuss hat am Dienstag beschlossen, nicht 300, sondern nur einen Baum pro Jahr zu pflanzen – und zwar den Baum des Jahres.

Von Monika Schönfeld