Kein Rock‘n‘Roll und kein Kabarett

Zwei weitere Kulturveranstaltungen in Beverungen finden nicht wie angekündigt statt. Die Absagen betreffen den Kabarettabend mit Mathias Richling und die Multimedia-Show „Tina – The Rock Legend“.

Das Kultur-Büro OWL sagt in Abstimmung mit den Veranstaltern vor Ort und dem Künstler „schweren Herzens“ die Veranstaltungen mit Mathias Richling in Paderborn, Gütersloh, Bad Meinberg und Beverungen (20. März) ab. Bereits gekaufte Karten können dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Das betrifft auch die Multimedia-Show „Tina – The Rock Legend“, die am 24. März in Beverungen gastieren wollte. Der Tourneeveranstalter teilt mit, dass man in Folge der Unplanbarkeit durch die diversen Covid-19-Einschränkungen, die hohen Inzidenzen und auch die ausbleibenden Kartenverkäufe die Tournee absagt. Es gibt einen Ersatztermin am 4. Mai 2023. Karten bleiben gültig.