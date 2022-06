„Kein Scherz!“: Dieter Nuhr begeistert in Bielefeld

Bielefeld

„Ich bin immer so in der Mitte.“ Dieter Nuhrs Selbsteinschätzung klingt extrem langweilig. Aber wenn sie der Kabarettist so bissig und facettenreich ausgestaltet wie an diesem Abend im großen Saal der Stadthalle, dann werden 1550 Zuschauer fast zwei Stunden lang bestens unterhalten.

Von Gunnar Feicht