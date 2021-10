Kein Schwimmbetrieb im Schnathorster Bad

Gibt es kurzfristig umsetzbare Möglichkeiten, das Lehrschwimmbecken in Schnathorst auch in Corona-Zeiten wieder nutzbar zu machen? Diese Frage warf Lars Wunderlich (FWG UHu) im Gemeindeentwicklungs- und Umweltausschuss auf.

Was Fachbereichsleiterin Susanne Sassenberg dort bereits spontan entgegnete, skizzierte sie in der folgenden Ratssitzung noch genauer. Das Schwimmbad – in der jüngeren Vergangenheit wurde dort vornehmlich in Reparaturen sowie in die Verbesserung der Wasserqualität investiert – sei weit über 50 Jahre alt und die heute in Bädern eingebauten technischen Anlagen hielten etwa 15 bis 17 Jahre. „Dann sind Schalttechnik, Filteranlagen und dergleichen abgängig.“