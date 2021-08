Kein Trinkwasser in Scherfede

Warburg

Aufgrund dringend notwendiger Arbeiten am Trinkwassernetz in Scherfede muss in einigen Straßen der Warburger Ortschaft die Wasserversorgung am Sonntag, 15. August, in der Zeit von 22.30 bis 23 Uhr sowie am Montag, 16. August, von 3 bis 3.30 Uhr unterbrochen werden.