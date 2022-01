„Kein Urteil dieser Welt kann das Leid ausräumen“

Gütersloh

Zwei Tote und ein Schwerverletzter, der für den Rest seines Lebens gezeichnet ist: In einem Prozess, in dem die Argumente zum Teil emotional ausgetauscht wurden, hat das Schöffengericht Gütersloh am Donnerstag einen Lagerarbeiter (37) aus Minden zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt – unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Von Christian Althoff