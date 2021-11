Kein Weihnachtsmarkt in Schloß Holte

Die Bürger der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock müssen auch in diesem Jahr ohne die beiden großen Weihnachtsmärkte auskommen. Nachdem die Ortsgemeinschaft Stukenbrock den für das erste Adventswochenende (27./28. November) geplanten Weihnachtsmarkt bereits am vergangenen Samstag abgesagt hatte, zog die Ortsgemeinschaft Schloß Holte am Montag nach.

Ortsgemeinschaft sagt Veranstaltung am dritten Advent ab - Auch in Stukenbrock wird nicht gefeiert

Auch für Thorsten Baumgart, Fraktionsvorsitzender der FDP in Schloß Holte-Stukenbrock (links), wird es in diesem Jahr auf dem Holter Kirchplatz keinen Glühwein geben.

„Die Corona-Zahlen explodieren, doch die Politik steuert leider nicht dagegen. Wir können die Verantwortung nicht übernehmen“, teilte der Ortsgemeinschaftsvorsitzende Wolfgang Gerbig am Mittag mit. Damit wird der Holter Kirchplatz am dritten Advent (11./12. Dezember) zum zweiten Mal in Folge leer bleiben. „Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, hat gerade erst wieder gefordert, dass Kontakte vermieden werden sollen. Dem schließen wir uns an. Die Gesundheit der Menschen und das Wohl der Bevölkerung stehen im Vordergrund. Vernunft geht vor Vergnügen“, sagt Wolfgang Gerbig.