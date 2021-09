Kein Zweifel an der Zukunft des Buches

Glücklich ist Rösche, dass die Buchhandlung auch die Zeit seit Pandemiebeginn gut überstanden hat, „auch dank unserer vielen treuen Kunden“. Zwei Mal habe das Ladenlokal in der Zeit schließen müssen. Dann habe zum Beispiel „Click & Collect“ gegolten. Und auch wenn damit unter bestimmten Pandemieregeln nur nach vorheriger Bestellung und Vereinbarung eines Termins der Verkauf an der Ladentür möglich gewesen sei, habe der Umsatz gestimmt. Rösche: „Das war für andere Branchen viel schwieriger.“ Er sei vom Kundenverhalten positiv überrascht gewesen. „Jede Beschränkung haben die Kunden zur Kenntnis genommen, sind uns aber treu geblieben.“ In der Zeit des geschlossene Ladens habe das Team viel gearbeitet, „mit einem unglaublichen Bestellaufkommen, mit viel Zuspruch“. Er habe an manchen Tagen nur Rechnungen geschrieben. Im Vergleich zu einem normalen Tag vor der Pandemie schätzt er, dass der Verkauf vom Umfang her bei 70 Prozent gelegen habe. Rösche: „Alle Viertelstunde wurde ein Buch abgeholt. Es waren fast so viele Kunden an der Tür wie sonst im Laden. Es gab dann eine Tüte mit Rechnung.“ Schwieriger sei die Phase „Click & Meet“ gewesen. Der Laden sei dann geöffnet gewesen, „aber der Kunde durfte ihn nur mit Termin betreten und wir durften nur zwei einlassen. Das war nervenaufreibend, mit Diskussionen an der Tür.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar