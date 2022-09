Keine Abschiebung nach Polen

Minden

Eine irakische Familie, die in Polen einen Asylantrag gestellt hatte, dann aber nach Deutschland weitergereist war, wird vorläufig nicht zurück nach Polen geschickt. Denn laut einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Minden droht den Kindern in Polen möglicherweise eine unmenschliche oder erniedrigende Unterbringung in einem Gefängnis.

Von Christian Althoff