Keine Alkoholverbotszone möglich

Im Bereich der Kapellenstraße kann laut Verwaltung keine Alkoholverbotszone eingerichtet werden. „Dafür liegen die rechtlichen Voraussetzungen nicht vor“, sagte der Erste Beigeordnete Carsten Venherm in der Ratssitzung in Paderborn am Dienstag.

Alexander Lex von der AfD hatte die Verwaltung gefragt: „Wie können wir die Störer entstören?“ Wie am 11. Dezember berichtet, beklagen Anwohner der Kapellenstraße Lärm, Belästigungen und Pöbeleien durch sogenannte Systemsprenger, die sich betrinken und teilweise aggressiv benehmen. Ausgerechnet vor den Toren des SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste in Paderborn) hat sich offenbar ein Treffpunkt der Drogen- und Trinkerszene entwickelt. Es soll sich um ein Dutzend Personen handeln, das die Polizei in Atem hält und von den SKM-Mitarbeitern nicht erreicht wird. „Es handelt sich in Teilen um Systemsprenger, zu denen man nur schwer Zugang finden kann“, sagte Venherm im Rat und betonte, die Verwaltung spreche mit dem SKM, dem KIM – Soziale Arbeit und der Polizei. Es werde versucht, Anlaufstellen für diese Gruppe zu schaffen.