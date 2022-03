„Keine Blaupause für Schützenfeste“

Die 13 Bruderschaftsvorstände des Bezirks Warburg im Bund der historischen Deutschen Schützenbruderschaften haben sich am Samstag in der Landvolkshochschule Hardehausen getroffen, um die Perspektiven für das Jahr 2022 auszuloten. Diözesanbundemeister Mario Kleinemeier (Rietberg) war zu Gast und gab aktuelle Informationen zu Planungen auf Diözesan-, Bundes-, und Europaebene.

Zum Programmpunkt „Schützenfeste 2022“ gab es eine einhellige Meinung: Schützenfeste sollen wieder stattfinden – die Gesellschaft wolle nach über zwei Jahren wieder eine maßvolle Normalität. Es gebe positive Signale aus der Politik sowie neue Förderprogramme des Landes für Brauchtumsvereine, um finanzielle Corona-Risiken zu minimieren.

Bezirksbundesmeister Matthias Gockeln (Helmern) brachte es auf den Punkt: „Es gibt keine Blaupause für die Situation. Wir müssen unter den aktuellen Bedingungen mit Zugangskontrollen, strengeren Hygieneregeln und höheren Kosten rechnen. Planungen vergangener Feste müssen überdacht werden“, sagte Gockeln.

In dem Zusammenhang erörterten die Teilnehmer auch die Lage in der Ukraine. Dortige Schützen gehören ebenfalls dem großen, länderumspannenden Verbund historischer Schützen an. Das Gedenken an Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft gehöre für die Schützen seit Generationen untrennbar mit einem jedem Schützenfest zusammen, hieß es. Und so war es für alle Beteiligten klar, dass auch der Krieg in der Ukraine ihren aktuell Platz im Schützenfestablauf der Bruderschaften im Bezirk Warburg finden soll.

Dabei wollen die Schützenbruderschaften jetzt unmittelbar und dann auch im Rahmen der Schützenfeste ein Zeichen der Solidarität setzen und Hilfsaktionen verschiedener Aktionsbündnisse (unter anderem der Europäischen Gemeinschaft Historischer Schützen) unterstützen.

Aufgrund der aktuellen Weltlage begann die Tagung bereits mit einem nachdenklichen Impuls und einem gemeinsamen Friedensgebet. In Kleingruppen wurden die Themen Glaube und Kirche, Jugend und Freizeit, Schützen und Festabläufe sowie Schießsport bearbeitet.

Ralf Hake berichtete zudem über die Teilnahme Altenheerses am Projekt „Dorf.Zukunft.Digital“ und erläuterte, dass die Digitalisierung auch eine Chance für die Dörfer sei. Einen Ausblick gab der Bezirksschriftführer auch auf das aktuelle Projekt „Dorf.Gesundheit.Digital“ sowie „Smarte Nahversorgungsräume der Zukunft“.