Keine Chance auf Einschüchterung

Paderborn

2000 Menschen haben am Montag in Paderborn erneut gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Wie viele es an diesem Montag werden, ist ungewiss. Nach Auskunft der Kreispolizeibehörde ist bislang keine Veranstaltung angemeldet worden. Geben die Gegner schon auf? Mitnichten.

Ein Kommentar von Ingo Schmitz