"Keine Chance auf Herdenimmunität"

Wohl schon Mitte September werden im Impfzentrum des Kreises in Brakel die letzten Spritzen aufgezogen. Danach liegt es an den Hausärzten, möglichst viele ihrer zweifelnden Patienten von einer Impfung zu überzeugen.Querdenker und Impfgegner sorgen dafür, dass die Impfquote einen gewissen Punkt nicht überschreitet

„Eine Herdenimmunität werden wir dennoch nicht erreichen – keine Chance.“ Dr. Jens Grothues ist Leiter des Impfzentrums in Brakel und eigentlich froh über den schnellen Impferfolg in seinem Heimatkreis. Ursprünglich sei eine Impfquote von 70 Prozent für eine Herdenimmunität ausgegeben worden. Inzwischen seien die Zahlen aber zunächst durch die Beta-Variante auf 80, nun, da Delta auch in Deutschland als vorherrschende Variante gilt, auf 90 Prozent erhöht worden. „Ohne eine eindeutige Empfehlung für Kinder und Jugendliche lassen sich diese Zahlen nicht erreichen. Leider gibt es diese große Gruppe an Menschen, die sich auf keinen Fall impfen lassen will“, bedauert Grothues.