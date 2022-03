Keine Chance für neuen Blitzanhänger in Paderborn

Paderborn

In Paderborn soll es kein weiteres Blitzer-Experiment geben: Die Stadt hat sich festgelegt und will keinen neuen Testlauf mit einem unbemannten Radaranhänger unternehmen. Das geht aus einer Vorlage der Verwaltung für den Haupt und Finanzausschuss am 31. März hervor.

Von Ingo Schmitz