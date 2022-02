Keine dramatischen Schäden, aber viel Arbeit

Derzeit sind die meisten Waldwege im Hochstift nicht passierbar. Das Regionalforstamt empfiehlt Spaziergängern, sich in nächster Zeit möglichst nicht in den Wäldern aufzuhalten.

Dennoch bescherten die Stürme den Forstleuten und Waldbesitzern viel Arbeit. „Nahezu jeder Waldweg ist vom Sturm betroffen, insbesondere Laubholz, vor allem Eschen und Birken, haben die Wege zugeworfen“, kommentiert der Leiter des Regionalforstamtes Hochstift in Neuenheerse, Roland Schockemöhle, die Situation. Derzeit hätten sich die Forstleute auf Grund der immer noch bestehenden Gefahrenlage und Unpassierbarkeit der Wege in vielen Waldbereichen noch keinen Überblick verschaffen können. „Wir arbeiten uns langsam vor und stellen so schnell wie möglich die Infrastruktur wieder her“, so Schockemöhle weiter.

Dabei konzentriere man sich zunächst auf die Hauptwege. Es werde Wochen dauern, bis alle Weg wieder normal passierbar seien. Auch in den kommenden Tagen würden noch angeschobene und instabile Bäume umfallen oder Starkäste abbrechen.

Es konnte nicht mehr viel umfallen

Daher warne Wald und Holz NRW ausdrücklich weiter vor dem Betreten des Waldes. Schockemöhle empfiehlt auch für die Region: „Immer den gesunden Menschenverstand nutzen. Man kann ja auch in den kommenden Tagen seinen Spaziergang ins Offenland verlegen“.

Auch auf den geschädigten Flächen der letzten Jahre seien viele Bäume umgefallen. „Leider sind viele Bäume, die mittels ihrer Samenproduktion die natürliche Verjüngung unterstützen sollten, den Stürmen zum Opfer gefallen“, bilanziert der Forstamtsleiter weiter. Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, „dass auf Grund der dramatischen Waldentwicklung der vergangenen Jahre gar nicht mehr so viel umfallen konnte“. Umso wichtiger sei es, „die neuen Wälder zukunftsfit zu gestalten“.