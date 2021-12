Keine Karnevalsparty in der Paderhalle

Jetzt steht es endgültig fest. Auch im Jahr 2022 wird die Karnevalsveranstaltung „Närrische Paderstadt“ in der Paderhalle nicht gefeiert. „Es ist uns allen schwergefallen, aber unter den aktuellen Vorgaben ist ein unbeschwertes Feiern einfach nicht möglich“, wird Peter Naunheim, Vorsitzender der Heimatbühne Paderborn, in einer Pressemitteilung zitiert.

In einer langen Vorstandssitzung am vergangenen Dienstag sei das Für und Wider abgewogen worden. Viele Faktoren spielten eine Rolle: sei es die gesellschaftliche Verantwortung, die aktuelle gesetzliche Lage oder auch finanzielle Aspekte. Am Ende sei sich der gesamte Vorstand aber einig gewesen: „So kann man Karneval nicht feiern“. Es fehle die Geselligkeit und das gemeinsame Bier an der Theke.

Somit werden die Narren auf die Büttenrede des neuen Trägers des „Ordens ohne Namen für einen guten Namen“, Bürgermeister Michael Dreier, noch ein Jahr warten müssen. Auch der erst im November aufgestellte Elferrat wird erst 2023 auf der Bühne der Paderhalle seine Session feiern können. „Besonders traurig ist es für unsere Tanzgruppen, die ein weiteres Jahr keine Auftritte haben werden“, so Jens Naunheim, Ressortleiter der Gruppen Karneval und Jugend.