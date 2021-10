Keine Kita am Lipper Hellweg

Bielefeld-Stieghorst

Gerade weil es vor allem junge Familien sind, die in die von britischen Militärangehörigen verlassenen Wohnhäuser in Stieghorst ziehen, hätte ein neuer Kindergarten gut in das so genannte Forscherviertel rund um den Lipper Hellweg gepasst. Dazu hätte die Stadt auch die Möglichkeit, lehnt den Kita-Bau nun aber ab.

Von Peter Bollig