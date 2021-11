Keine klare Linie in den Kommunen

In den Schulen müssen Schüler jetzt keine Masken mehr am Platz tragen. Dass regelmäßig gelüftet wird, ist Erlasslage in NRW. Dieser nachgebildete Holzkasten (hier im Ratssaal Borgholzhausen) verdeutlicht die Größe einer

Am Dienstag war der erste Tag, an dem Schüler im Unterricht keine Schutzmasken mehr tragen müssen. Im Land NRW wurde die bisherige Maskenpflicht aufgehoben, allerdings können Schüler Masken weiterhin aufsetzen, wenn sie es wünschen. Und sie müssen sie tragen, wenn sie sich in der Klasse oder innerhalb der Schule bewegen. Diese Sowohl-als-auch-Linie gilt auch für ein anderes großes Thema, das als Lösung in der Pandemie für Schulen diskutiert wird, nämlich Lüftungsanlagen für Klassenräume. Hier gibt es sehr unterschiedliche Lösungen bei Schulträgern.