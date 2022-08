„Keine Kooperation mehr möglich“

Enger

„So geht es nicht weiter. In den anderthalb Jahren, in denen wir versucht haben, unsere Expertise in die Kommunalpolitik einzubringen, wurde fast alles abgeblockt oder bestenfalls vertagt, was wir vorgeschlagen haben“, sagt Matthias Rasche. Der Vorsitzende des Klimaschutzbeirates (KSB) hat die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Zehn Ausschussmitglieder und drei stellvertretende Mitglieder sind ihm gefolgt.

Von Ruth Matthes