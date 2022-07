Keine Langeweile in den Ferien

„Stiftung ‚Standort: hier‘ der Stadtsparkasse“ fördert Aktion in Rahden – Insgesamt 48 Angebote für Kinder

Rahden

Seit vielen Jahren beginnen in Rahden die Sommerferien mit der beliebten Ferienspielwoche. Unter dem Motto „Dschungel“ hat in diesem Jahr die Ferienspielwoche in Rahden mit einem vielfältigen und unterhaltsamen Programm für die 33 Ferienspielkinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren stattgefunden.