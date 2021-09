Keine Neuinfektionen

Zum ersten Mal seit Mitte August sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter wieder unter die 50er-Marke. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises einen Inzidenzwert von 47,2. Zudem wurde an diesem Tag keine neuen Corona-Infektionen gemeldet, drei Personen gelten inzwischen als wieder genesen, die Zahl der aktiv Infizierten sinkt also im Kreisgebiet auf 183

Im Gegensatz dazu meldet der Nachbarkreis Lippe aktuell eine Inzidenz von 168,3, also mehr als dreimal so hoch wie im Kreis Höxter und auch deutlich höher als Bundes- und Landesschnitt. Hier wurden allein am Dienstag 115 Neuinfektionen gemeldet, allerdings weist der Kreis Lippe montags keine neuen Coronazahlen aus. 148 Lipper gelten seit gestern als wieder genesen. Die Stadt Augustdorf meldet mit 817,4 (am Vortag 917,1) eine der höchsten Inzidenzen des Landes.

Deutlich entspannter ist die Lage im Landkreis Holzminden. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz auf ähnlichem Niveau wie in Höxter, bei 54,13. Am Dienstag wurden neun Neuinfektionen und 15 Gesundungen gemeldet. 84 Menschen gelten als aktiv Infiziert.

Die Zahlen aus den Städten im Kreis Höxter (aktiv Infizierte, Veränderung zum Vortag, Stadt-Inzidenz):

Bad Driburg: 44 (-1)

Stadt-Inzidenz: 99,59

Beverungen: 23 (-1)

Stadt-Inzidenz: 15,02

Borgentreich: 7 (0)

Stadt-Inzidenz: 44,56

Brakel: 13 (0)

Stadt-Inzidenz: 18,50

Höxter: 61 (0)

Stadt-Inzidenz: 69,79

Marienmünster: 1 (0)

Stadt-Inzidenz: 0,00

Nieheim: 9 (0)

Stadt-Inzidenz: 66,31

Steinheim: 14 (0)

Stadt-Inzidenz: 47,22

Warburg: 7 (-1)

Stadt-Inzidenz: 4,28

Willebadessen: 4 (0)

Stadt-Inzidenz: 0,00