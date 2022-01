Keine Personen neu infiziert

Corona hat uns alle voll im Griff und das macht sich auch im Kreis Höxter bemerkbar. Am Sonntagmorgen (00.00 Uhr) wurde ein Sieben-Tages-Inzidenzwert von 302,7 angegeben. Dieser ist am Montag leicht unter 300 auf 294,1 gesunken. Seit Samstag ist keine weitere Person in Zusammenhang mit Corona verstorben. 172 positiv getestete Menschen sind bislang seit Beginn der Pandemie im Kreis Höxter verstorben.

Von den insgesamt 9120 bestätigten Fällen sind 8371 Personen wieder genesen. 577 Menschen im Kreis Höxter sind momentan mit Corona infiziert.

Die Zahlen in den einzelnen Kommunen.

Bad Driburg: 81 (+/-0) aktiv Infizierte, Stadtinzidenz 275,1.

Beverungen: 61 (+/-0) aktiv Infizierte, Stadtinzidenz 336,8.

Borgentreich: 28 (+/-0) aktiv infizierte, Stadtinzidenz 282,3.

Brakel: 48 (+/-0) aktiv Infizierte, Stadtinzidenz 210,85.

Höxter: 111 (+/-0) aktiv Infizierte, Stadtinzidenz 259,6.

Marienmünster: 23 (+/-0) aktiv infizierte, Stadtinzidenz 387,5.

Nieheim: 20 (+/-0) aktiv Infizierte, Stadtinzidenz 248,9.

Steinheim: 32 (+/-0) aktiv Infizierte, Stadtinzidenz 87,2.

Warburg: 117 (+/-0) aktiv Infizierte, Stadtinzidenz 348,9.

Willebadessen: 56 (+/-0) aktiv Infizierte, Stadtinzidenz 404,7.

Im Kreis Höxter wurden bislang mehr 301.000 Impfungen verabreicht. Darunter fallen rund 107.000 Erstimpfungen, 112.000 Zweitimpfungen sowie 82.000 Boosterimpfungen. Somit haben über 73,4 Prozent aller vollständig Geimpften im Kreis Höxter auch ihre Auffrischungsimpfung erhalten. „Der Kreis Höxter ist mit seiner Quote an Drittimpfungen bezogen auf die Einwohnerzahl Spitzenreiter im Gebiet der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die allgemeine Impfquote liegt im Kreis Höxter bei mehr als 80 Prozent.