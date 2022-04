Keine Rede von „Festschweißen“

Stadt Bad Oeynhausen bezieht Stellung zu Zwischenfall mit Rettungswagen an befestigten Absperrpfosten

Bad Oeynhausen

Dass noch mal ein Rettungswagen wegen festgeschweißter Absperrpfosten an der Ecke Am Hambkebach/Twellkämpe einen Umweg fahren muss, kann sich laut Stadtsprecherin Kerstin Vornheder so nicht wiederholen.

Von Malte Samtenschnieder