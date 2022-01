Keine Spur mehr von Streit und Zwist

Borchener Rat verabschiedet Haushaltsplan einstimmig – Abkehr der Verwaltung von erhöhter Grundsteuer B kommt gut an

Borchen

Wenn in der Vergangenheit von Borchens Kommunalpolitik die Rede gewesen ist, fielen häufig Begriffe wie Streit und Zwist. Die Debatte zum Haushalt 2022 zeichnet ein ganz anderes Bild: Alle Fraktionen sind mehr oder weniger zufrieden mit der Linie für das laufende Jahr. So wundert es wenig, dass der Haushaltsplan am Donnerstagabend einstimmig freigegeben wurde.

Von Kerstin Eigendorf