Keine Tampon-Spender auf Gesamtschul-Klos

Rödinghausen

In den Mädchen-Toiletten der Rödinghauser Gesamtschule werden keine Automaten für die kostenlose Ausgabe von Tampons und Binden installiert. Die derzeit an der Bildungseinrichtung praktizierte Regelung, wie junge Frauen im Bedarfsfall an Hygieneprodukte kommen können, erschien den Mitglieder des Schulausschusses praktikabler.

Von Daniel Salmon