„Keine Verteilungskämpfe“

Das Krankenhaus Lübbecke bald an einem anderen Ort? Diese Expertenempfehlung wird von der Politik sehr ernsthaft geprüft.

Alles so lassen, wie es ist, das kommt bei den Gutachtern des Büros Lohfert & Lohfert für die Mühlenkreiskliniken nicht in Frage. Sich verändernde Rahmenbedingungen machten eine Konzentration der Standorte notwendig, argumentierten die Experten wie berichtet am Montag im Kreistag. Doch gerade für Lübbecke – der Standort insgesamt schreibt schwarze Zahlen – erscheint die zu schluckende Pille besonders bitter.