Keinen Hinweis auf K.o.-Tropfen gefunden

Seit April verhandelt das Landgericht gegen den 30-Jährigen: Er soll aus Eifersucht seine 20 Jahre alte Frau, Mutter der drei gemeinsamen Kinder, Anfang November mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben – in einem Auto, nachdem beide ihre Kinder bei Verwandten abgeholt hatten. Bereits zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte abgestritten, der Täter zu sein. In der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in Sennelager habe er ein Glas Wasser getrunken, sei im Auto besinnungslos geworden – und habe nach dem Aufwachen seine Frau tot auf dem Beifahrersitz vorgefunden. Sie sei von den Verwandten aus dem Haus getötet worden, behauptete der 30-Jährige. Auch ein Motiv hatte er parat: Eifersucht auf seine gute Ehe und die Absicht, „an meine Kinder zu kommen“.

