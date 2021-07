Keller brennt im Mehrfamilienhaus

Steinhagen

Schreck in der Mittagsstunde am Samstag für die Bewohner des Wohnkomplexes Am Pulverbach: In einem Kellerraum im Haus Nr. 12 war ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner erlitt erhebliche Brandverletzungen, ein weiterer hat Rauchgase eingeatmet. Zur Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold