Kellerbrand in Einfamilienhaus

Paderborner Feuerwehr in Wewer im Einsatz – Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen

Paderborn-Wewer

Die Paderborner Feuerwehr musste kurz nach Mitternacht am Samstagmorgen zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Wewer ausrücken. Wie die Feuerwehr berichtet, konnten sich die Bewohner des Hauses selbst in Sicherheit bringen.

