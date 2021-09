Kernbereiche und Rückzugsflächen

Die Friedhöfe in Espelkamp, Frotheim und Alt-Espelkamp liegen den Bürgern am Herzen. Um sie zukunftsfähig zu gestalten, hat die Stadt das Planungsbüro Planrat Venne beauftragt, ein Friedhofskonzept für alle Standorte zu entwickeln. „Wir wollen die Weichen stellen“, sagte Kämmerer Björn Horstmeier.

Um die Bürger an dem Prozess der Umgestaltung zu beteiligen, stellte Dr. Ing. Martin Venne am Dienstag in Frotheim und Alt-Espelkamp die Pläne vor, am Mittwoch folgte die Veranstaltung zum Waldfriedhof. „Der Friedhof in Frotheim hat durch die benachbarte Klus einen besonderen Charakter“, sagte Venne bei der Veranstaltung vor etwa 25 Interessierten in der Friedhofskapelle. Venne, der aus einer Friedhofsgärtner-Familie stammt, sagte: „Dieser Friedhof ist ihr Geschichtsbuch.“ Jens Heiderich, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, bat die Frotheimer, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.