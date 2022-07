Kernsanierung in Gehlenbeck ist geglückt

Corona hat zwar in dem einen oder anderen Gewerk für Verzögerungen gesorgt, aber im großen und ganzen läuft das Projekt Wohnen am Kornspeicher nach Plan.

Projekt Wohnen am Kornspeicher: Vermietung für Februar 2023 vorgesehen

Der Umbau des alten Pohlmannshofs kommt in die letzte Phase. Die 18 Mietwohnungen sollen im Februar voll vermietet sein: die Bauherren Volker Horstmann (links) und Victoria und Julian Horstmann mit Architekt Andreas Steinmeier vor dem Herrenhaus.

Die Kernsanierung geht in die letzte Phase und bereits ab Mitte September soll eine Musterwohnung für Interessierte zur Ansicht bereitstehen. Die insgesamt 18 Mietwohnungen in dem Mehrgenerationen-Projekt können von jetzt an vergeben werden.