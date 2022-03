Weihbischof Matthias König hat am Montagabend zum Gedenken an die weltweit zahlreichen Verstorbenen der Corona-Pandemie einen Gottesdienst im Paderborner Dom gefeiert. Jeweils eine Krankenschwester, ein Arzt, ein Hospizhelfer, ein Krankenhauspfarrer, ein Angehöriger eines Verstorbenen sowie eine Lektorin sprachen Fürbitten und entzündeten Kerzen zum Gedenken an die Opfer der Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine.

Insbesondere in den Fürbitten wurde für die Verstorbenen der Corona-Pandemie, ihre Angehörigen, aber auch für ihre Helferinnen und Helfer gebetet. Im Anschluss wurden Kerzen für sie entzündet. Von links: Cordula Weiss, Jan Appelbaum, Ludger Jakob, Thomas Welter, Dr. Oliver Kuhlmann, Schwester Seyni. Im Hintergrund Weihbischof Matthias König.

Die leuchtenden Kerzen und die Namenstafeln sollten den Opfern „Namen und Andenken“ verleihen. Weihbischof Matthias König und Dompastor Matthias Klauke erinnerten jeweils zudem an die Opfer des Krieges in der Ukraine. Sie luden dazu ein, im Gottesdienst auch für das Ende des Krieges zu beten.

Das Bedrohliche einer Infektion mit dem Corona-Virus sei zahlreichen Menschen durch ihnen bekannte und vertraute Namen von Erkrankten und Verstorbenen „mitten ins Herz gegangen“, beschrieb Weihbischof Matthias König das Erleben vieler während der vergangenen beiden Jahre der Corona-Pandemie. Er rief dazu auf, die Menschen, die in der Zeit der Pandemie gestorben seien und ihr Leben verloren haben, nicht zu vergessen. „Unser christlicher Glaube sagt, dass die Verstorbenen nicht einfach eine anonyme Masse sind, deren erschreckende Zahl uns ab und zu aufhorchen lässt, nur damit wir bald wieder zum Alltag zurückkehren.“ Jeder einzelne Verstorbene habe einen Namen, sei eine einmalige und unverwechselbare Persönlichkeit. Jede und jeder hinterlasse eine Lücke, egal, ob der Verstorbene von vielen oder wenigen, vielleicht manchmal von gar keinen Angehörigen und Freunden betrauert werde. Deshalb sei es wichtig und zugleich eine Botschaft des Trostes, jedem Verstorbenen „Namen und Andenken“ zu verleihen.

Die als Krankenschwester tätige Vincentinerin Schwester Reyni erinnerte in ihrer Fürbitte an die Belastung der Mitarbeitenden im pflegerischen Dienst, wenn Patienten nach schwerer Erkrankung und intensiver Pflege leiden. Der oft bis zur Erschöpfung reichende Einsatz von Ärzten sowie ihrer Mitarbeiter bei der Behandlung von Corona-Patienten und beim Impfen wurde von Dr. Oliver Kuhlmann, Arzt im Paderborner Brüderkrankenhaus, ins Wort gebracht. Hospizhelfer Thomas Welter benannte das Bemühen von Hospizmitarbeitern, Sterbende auf ihrem letzten Weg zu begleiten, damit sie in Würde sterben können.

Dass der Dienst der Krankenhausseelsorgern während der Pandemie teilweise schwer möglich war, sagte Krankenhauspfarrer Ludger Jakob. Die Trauer von Hinterbliebenen nach dem Tod eines ihnen nahen Menschen brachte Jan Appelbaum als Angehöriger eines Verstorbenen zum Ausdruck. Schließlich erinnerte Lektorin Kordula Weiss in ihrer Fürbitte an die Opfer des Krieges in der Ukraine: „Gib, dass dieser Krieg ein baldiges Ende findet“.

Nach Abschluss des Gottesdienstes nutzen zahlreiche Gläubige die Möglichkeit, selbst eine Kerze im Gedenken für die Verstorbenen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges vor dem Altarraum des Domes zu entzünden.