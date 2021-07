Kettenreaktion: 40.000 Euro Sachschaden

Auf der B 64 bei Brakel ist bei einem Unfall an der Abfahrt zur B 252 ein Sachschaden von knapp 40.000 Euro entstanden. Das berichtet die Polizei Höxter.

Drei Wagen sind beteiligt: Auf der B 64 bei Brakel ist bei einem Unfall an der Abfahrt zur B 252 ein Sachschaden von knapp 40.000 Euro entstanden

Am Dienstag wollte gegen 16.25 Uhr der 61-jährige Fahrer eines Ford Fiesta, der aus Richtung Paderborn kam, nach links auf die Abfahrt zur B 252 abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen entgegenkommenden grauen BMW, der von einem 42-Jährigen gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Ford noch auf einen grauen Opel Astra geschleudert wurde, der an der Auffahrt zur B 64 wartete. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.