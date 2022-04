Kevin Kühnert kommt nach Höxter

„Wie kaum ein Zweiter steht Kevin Kühnert für die Neuausrichtung der SPD der letzten Jahre. Inzwischen ist er Generalsekretär unserer Partei. Wir freuen uns, dass wir ihn nun im Kreis Höxter begrüßen können“, so Helmut Lensdorf, Kreisvorsitzender der Sozialdemokraten. Kevin Kühnert, 32 Jahre, gehört zur selben Generation wie Nora Wieners, die SPD-Kandidatin für den Landtag Nordrhein-Westfalen (NRW). Lensdorf weiter: „Er möchte sich den Kreisverband Höxter anschauen, dem es gelungen ist, die Generationen zusammenzuführen. Und er will die fortschrittliche Politik von Nora Wieners voll unterstützen.“ Kevin Kühnert wird am Samstag, 30. April, laut SPD gegen Mittag in Höxter auf dem Marktplatz erwartet.

Gemeinsame Juso-Arbeit

Nora Wieners und Kevin Kühnert kennen sich von der gemeinsamen Juso-Arbeit auf Bundes- und Landesebene. Bereits 2018 war Kühnert in Warburg Gast einer Jusoveranstaltung. Er selbst ist Berliner und hat seinen Wahlkreis bei der Bundestagswahl direkt gewonnen.

Nora Wieners: „Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Schön, dass er meiner Einladung in den Kreis Höxter jetzt folgen kann.“ Kühnert will in Höxter am Vortag des 1. Mai zu den Themen Frieden und Arbeit Position beziehen. Gleichzeitig wollen Nora Wieners und der Gast aus Berlin die Bildung vom Kindergarten bis zur Ausbildung und Studium beleuchten. „Kevin Kühnert ist nach Rolf Mützenich der zweite Bundespolitiker innerhalb weniger Wochen, der in den Kreis Höxter kommt, um den Landtagswahlkampf von Nora Wieners vor Ort zu erleben“, betont Lensdorf abschließend.