KGH geht selbstbewusst in das Anmeldeverfahren

Die mit Spannung erwartete Sitzung des Haller Schulausschusses an diesem Donnerstag ab 17.15 Uhr wird nur mit einem beschränkten Zuschauerzugang über die Bühne gehen können. Angesichts eines Corona-Inzidenzwertes von 1039 am Dienstag in Halle (etwa 26o aktive Fälle, 34 neue Fälle am Dienstag, doppelt so viele wie am Vortag) wird nach Auskunft von Fachbereichsleiterin Regina Höppner der Zustrom von Zuschauern in der Mensa der Gesamtschule und auf der Empore auf 40 Einzelsitzplätze beschränkt. Da insbesondere aus der Eltern- und Schülerschaft der Gesamtschule bereits großes Interesse an einer Sitzungsteilnahme angemeldet wurde, werden absehbar nicht alle Wünsche erfüllt werden können.

