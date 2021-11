KHWE verschärft Maßnahmen

Wie Kliniksprecherin Isabell Waschkies berichtet, sind die Corona-Schutzmaßnahmen in den Krankenhäusern wieder verschärft worden. „So unterstützt am Standort Höxter ein externer Sicherheitsdienst die Einhaltung der 3G-Regeln. Weiterhin werden alle Neuaufnahmen auf das Corona-Virus per PCR-Test getestet – auch Geimpfte“, teilt sie mit. Die Cafeteria bleibe für Besucher geschlossen. Wie sie weiter berichtet, befinden sich derzeit vier Mitarbeiter der Hospitalvereinigung in häuslicher Quarantäne. „Natürlich beobachten auch wir die sich seit einigen Wochen verschärfende Corona-Situation in Deutschland, von der auch der Kreis Höxter nicht verschont bleibt“, erläutert Isabell Waschkies.

Problematisch sei hierbei auch, dass die politisch umgesetzten Lockerungen der Corona-Beschränkungen die Gefahr bergen, dass Corona-Infektionen in die Krankenhäuser getragen werden. Die Sprecherin versichert: „Wir bleiben deshalb wachsam und passen unser, eng mit dem Gesundheitsamt des Kreises Höxter abgestimmtes, Hygienekonzept immer wieder situationsbezogen an.“

Task-Force tagt regelmäßig

Die eigens hierfür hausintern eingerichtete Corona-Task-Force tage regelmäßig und anlassbezogen zur ständigen Bewertung der aktuellen Lage. „Darüber hinaus bemühen wir uns nach Kräften, die ohnehin schon hohe Impfquote bei unseren Mitarbeitern weiter zu erhöhen“, führt Waschkies aus.

Dennoch lasse es sich nicht vermeiden, dass immer wieder Patienten und Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet werden. Hierauf werde dann schnell und konsequent zum Beispiel mit entsprechenden Quarantäne- und Isolierungsmaßnahmen reagiert.