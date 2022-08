Kids-Graf lockt Lauf-Nachwuchs

Nach der gelungenen Premiere des Grafschaftslaufes im vergangenen Jahr findet der Landschaftslauf von Rietberg über Verl-Kaunitz nach Schloß Holte-Stukenbrock an diesem Sonntag, 28. August, zum zweiten Mal statt.

Grafschaftslauf am kommenden Sonntag mit Fan-Meile in Liemke

Die 29 Kilometer lange Strecke verbindet getreu dem Motto „Geschichte laufend erleben“ historisch bedeutsame Orte der Grafschaft Rietberg aus dem 17. Jahrhundert und wird als Einzellauf oder als Staffel mit drei Teilnehmern gelaufen. Der Start erfolgt in drei Startfeldern ab 11 Uhr auf dem Gut Rietberg an der Schlossstraße in Rietberg.

Die Fan-Meile in Liemke am Schützenplatz bietet von 11.30 bis 15.30 Uhr Programm für Groß und Klein. Ein Sandberg und eine Strohrutsche laden zum Buddeln und Toben ein, das Städtische Blasorchester sorgt ab 12 Uhr für die musikalische Untermalung und ein Schießstand mit 500 Freischüssen sowie Bratwurst und kühle Getränke warten auf die Besucher. Perfekte Bedingungen, um die Läuferinnen und Läufer tatkräftig anzufeuern und sie weiter auf den Weg durch Liemke und den Holter Wald zu schicken.

Beim Ziel-Event am Jagdschloss Holte (11 bis 17 Uhr) wird der erste Läufer bereits gegen 12.30 Uhr erwartet. Die schnellste Frau und die schnellste Staffel dürften gegen 12.55 Uhr eintreffen. Schon vorher wird es aber Siegerinnen und Sieger geben: Erstmals gibt es den vom Laufspaß Sende ausgelobten Kids-Graf über 500 Meter und 1,5 Kilometer, der um 11.30 Uhr für die Jahrgänge 2015 bis 2019 und um 12 Uhr für die Jahrgänge 2010 bis 2014 startet. Auch am Jagdschloss ist natürlich für das leibliche Wohl der Zuschauerinnen und Zuschauer und für gute Unterhaltung gesorgt. DJ und Moderator heizen die Stimmung an, während die Kinder auf dem kostenlosen Bungee-Trampolin, der Hüpfburg und beim Torwand-Schießen ihren Spaß haben.

„Die Stadt bedankt sich bei den St. Michael-Schützen Liemke, die die Fan-Meile in Liemke organisieren, dem SCW Liemke, der die Streckenposten auf dem Gebiet der Stadt stellt und dem Laufspaß Sende, der sich um den Zieleinlauf kümmert und den Kids-Graf ins Leben gerufen hat“, sagt Imke Heidotting vom Stadtmarketingteam.

Im Zuge des Grafschaftslaufes wird es am Sonntag zwischen Verl-Kaunitz, Liemke und dem Jagdschloss Holte von 9 bis 17 Uhr zu Straßensperrungen im Streckenverlauf kommen, an denen Wartezeiten einzuplanen sind. Die Hauptumleitung erfolgt über die Kattenheide, Wiesenstraße, Oststraße und Schlossstraße und ist ausgeschildert. Die Anwohner sind bereits informiert.