Kiefernholz-„Citadella“ als Treffpunkt

Guiseppe Grant, Gründungsmitglied vom Architekten-Kollektiv „orizzontale“ in Rom, baut gemeinsam mit Unterstützern auch aus Bielefeld die „Cittadella“. Der Holzbau soll zur Halbzeit des Sommerkulturprogramms in der Rochdale-Kaserne an diesem Samstag fertig gestellt sein und weitere zwei Jahre stehen bleiben.

Foto: Bernhard Pierel