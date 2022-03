Kilometer sammeln gegen Rassismus

Auf große Aktivität und rege Teilnahme an den Sportaktionen freuen sich (von links) Sharon Jackson (HLC Höxter), Agnieszka Weisser (Kommunales Integrationszentrum Höxter), Marian Staubach (Welcome), Arne Tegetmeyer (Kreissportbund Höxter) und Nils Dorn (Sparkasse Höxter).

Die Aktion Kilometer sammeln „Solidarität. Grenzenlos. Gemeinsam um die Welt.“ initiierten der Sportverein HLC Höxter und die Flüchtlingsinitiative Welcome in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Höxter und dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Höxter, um „Haltung zu zeigen“ und ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und für grenzenlose Solidarität zu setzen. Ziel ist es, in den zwei Aktionswochen durch Bewegung so viele Kilometer wie möglich zusammenzutragen. Hierbei zählt jede Form der Bewegung: Radeln, laufen, wandern, skaten, schwimmen, auf dem Pferd, im Rollstuhl oder spazieren gehen.