Kilometerlange Dieselspur in Paderborn – 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Paderborn

Größerer Einsatz für Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend in Paderborn: Die Feuerwehr wurde gegen 18 Uhr wegen Ölspuren auf der Straße „Auf der Lieth“ und auf dem Dr.-Rörig-Damm alarmiert. Es stellte sich heraus, dass sie Teil einer etwa neun kilometerlangen Spur waren. Dadurch seien die Straßen teilweise gefährlich glatt geworden, berichtete die Feuerwehr Paderborn am späten Dienstagabend.

- -