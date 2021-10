Kind von Mutter misshandelt?

Das Paar aus Enger muss sich an diesem Donnerstag, 28. Oktober, vor Gericht verantworten. Die 35-Jährige und ihr mehrfach vorbestrafter Freund (40) sind wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in fünf Fällen angeklagt. Der Prozess vor dem Herforder Jugendschöffengericht beginnt um 9 Uhr in Saal 309. Die Höchststrafe für solche Delikte beträgt zehn Jahre.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar