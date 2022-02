Kinder basteln Karnevalsdeko

Auch in diesem Jahr wird es am Karnevalssonntag keinen Kinderumzug in Delbrück geben. Der Karnevalverein „Eintracht von 1832 e.V.“ hat sämtliche große Veranstaltungen in der 190. Session drinnen und draußen coronabedingt vorsichtshalber abgesagt.

Viele Pferdeköpfe und Steckenpferde sind bereits in den neun Kindergärten, die sich auch diesmal an der Aktion beteiligen, entstanden. Die Jungen und Mädchen basteln fleißig daran.

Doch auch in diesem Jahr ziehen die Karnevalisten, die Delbrücker Marketinggemeinschaft/Demag und eine ganze Reihe Kindergärten/Kindertagesstätten wieder an einem Strang. Die im vergangenen Jahr so erfolgreich durchgeführte Kindergartenaktion (Masken basteln) wird es auch jetzt wieder geben. Diesmal steht aber das Thema Kranzreiten im Mittelpunkt.

Für die neue Aktion sind alle Kindergärten im Stadtgebiet aufgefordert worden, getreu dem Delbrücker Karnevalslied: „Die Fastnacht kehret wieder ein“, Strophe 3 … „wenn reitend durch die Stadt wir zieh‘n…“ Pferdeköpfe zu basteln. Es haben sich neun Kindergärten zu dieser Aktion angemeldet. In den Einrichtungen werden mindestens 200 Pferdeköpfe gebastelt, die dann verteilt in der gesamten Innenstadt zu bewundern sein werden. Tatkräftig unterstützt wird diese Aktion erneut von Demag-Mitglied Provinzial Beiwinkel & Peitz. „Die selbstgebastelten Pferdeköpfe sollen die Karnevalsdeko in der Stadt bereichern und natürlich den Kindern bei einem Familienspaziergang ein tolles Gefühl geben, wenn sie die eigenen Pferdchen entdecken“, freut sich Theresa Beiwinkel schon jetzt,

Lachen ist gesund: Auch die schon 2021 von den Kindern gebastelten Masken werden jetzt erneut ausgestellt. Foto: Demag Delbrück

Auch die im vergangenen Jahr gebastelten Masken werden jetzt noch mal ausgestellt. Unterstützung erhält diese Aktion auch von einem weiteren Mitglied der Demag, der Backstube Austerschmidt.