Kinder entscheiden mit in der Jury

Zwei Kinder sitzen in der Jury für die drei neuen Spielplätze zur Landesgartenschau. Die Drittklässler von der Grundschule am Nicolaitor sind dabei gewesen, als am Mittwoch die Gewinner-Entwürfe ausgewählt werden sollten.

„Ich finde es gut, dass nicht immer nur die Erwachsenen alles entscheiden“, freute sich der achtjährige Oskar Remmert im Vorfeld auf seine Aufgabe als Jury-Mitglied. Gemeinsam mit Mitschülerin Nika Vojvodic saß er in der Jury, die über Höxters neue Spielplätze zur Landesgartenschau bestimmen wird.

Eintauchen in die Welt der Märchen, die Geheimnisse einer mittelalterlichen Stadt entdecken und das traditionelle Sägehandwerk auf spielerische Weise erleben: Diese Möglichkeiten bieten künftig die drei neuen Spielplätze, die zur LGS auf der Wallanlage und im Archäologiepark in Höxter entstehen sollen. Wie diese Themen gestalterisch umgesetzt werden können – damit haben sich verschiedene Planungsbüros beschäftigt.

Eine Jury sollte jetzt aus fünf Entwürfen pro Spielplatz die drei besten Ideen auswählen. Die Ergebnisse werden an diesem Donnerstag bekanntgegeben. Neben Vertretern der Stadt, der Gartenschau-Gesellschaft und weiteren Fachleuten gehörten auch Nika Vojvodic (8) und Oskar Remmert (8) von der Grundschule am Nicolaitor zur Jury. Sie standen ihrer Schulleiterin Bettina Becker beratend zur Seite, die ebenfalls die Spielplatz-Entwürfe bewertete. „Von unseren 240 Schülern haben sich 30 Kinder um einen Platz in der Jury beworben“, erzählt die Schulleiterin, die den Kindern zuvor erklärte, dass es verschiedene Anforderungen an ein Jury-Mitglied gibt. So müsse man nicht nur mehrere Stunden still sitzen, sondern auch gut vor Erwachsenen sprechen können. „Ich lese viele Märchen und Bücher über das Mittelalter“, schrieb Nika in ihrer Bewerbung. Zudem habe sie zwei jüngere Schwestern, mit denen sie viel Zeit auf Spielplätzen verbringe. „Ich kann gut erzählen und begründen“, berichtete Oskar von seinen Vorzügen. Mit diesen Argumenten konnten sich die beiden gegen ihre Mitbewerber durchsetzen.

Amelie Ingebrand (9), Cedric Hermann (9), Pia Borgholte (10) und Amelie Kowarz (10) hatten sich als Jury-Ersatz (für den Fall einer Erkrankung) qualifizieren können. Sie alle haben bereits genaue Vorstellungen, wie die neuen Spielplätze aussehen sollen. Vor allem bei einer Sache sind sich alle einig: Auf den Spielplätzen soll es Geräte für kleine und auch größere Kinder geben.

Für den Märchen-Spielplatz würde sich Amelie Ingebrand über Figuren aus Holz freuen. „Die sollen aber nicht gruselig aussehen“, betont die Neunjährige.

Cedric weist darauf hin, dass Geräte und Figuren aus Holz gut abgeschliffen werden müssen: „Sonst bekommt man Splitter in die Finger.“ Außerdem sollten alle Spielgeräte fest im Boden verankert sein, damit sie nicht gestohlen werden. Die Kinder hätten schon öfter Erfahrungen damit gemacht, dass Spielplätze beschädigt worden seien, berichten sie. Sie hoffen, dass mit den neuen Spielplätzen sorgsam umgegangen wird.

Die Grundschüler freuen sich schon jetzt auf die neuen Spielplätze, die voraussichtlich Ende nächsten Jahres fertiggestellt sein werden. Und nicht nur den neuen Spielplätzen, auch der Landesgartenschau fiebern sie entgegen: „Dann wird alles richtig schön hier“, ist sich Nika sicher.

Und viele Menschen, die von Höxter bisher noch nie etwas gehört hätten, würden dann „unsere schöne Stadt“ kennenlernen.